Im Westen und Nordwesten zog bereits am frühen Donnerstagmorgen eine erste Gewitterstaffel auf. Am späten Nachmittag und Abend kommen neue und teils heftige Gewitter in der gesamten Westhälfte auf. Örtlich sind auch Unwetter mit Sturmböen, Hagel und starkem Regen möglich. In den restlichen Landesteilen wird es am Donnerstag noch einmal heiß. Aber das Hoch ist angezählt.

Am Freitag erwischt es dann das ganze Land. Im Tagesverlauf ziehen immer wieder Regengüsse und Gewitter durch, dabei besteht Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Sturmböen. Längere sonnige Abschnitte zwischendurch sind nur im Süden und Osten zu erwarten. Sonst hilft nur der Regenschirm und der Blick auf unsere Wetter-App.

Lese-Tipp: 50 Grad Unterschied – das kann der September