Die 25 Grad schaffen wir diese Woche also überall in Deutschland außer direkt am Meer. Am Dienstag erreichen wir schon verbreitet 28 Grad, dem Gang ins Schwimmbad oder dem Besuch der Lieblingseisdiele steht nichts mehr im Wege. In dieser Woche gibt es beim Wetter quasi keine Verlierer.

Eine letzte Hitzewelle wird es am ehesten im Südwesten geben. Da sind ab Mittwoch 30 Grad und mehr drin. Und zwar bis zum Wochenende. Hitzeschwerpunkt dürfte die Gegend am südlichen Oberrhein rund um Freiburg und Lörrach werden.

Insgesamt dürfen wir uns auf makelloses Sommerwetter bis Sonntag freuen. Grillen, Schwimmbad, Badesee, Fahrradtour oder Wanderung – da geht alles. Der September 2023 verwöhnt uns mit einem großen Nachschlag Sommer!

