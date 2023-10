Nachdem heute noch einige Regenschauer und Gewitter das Wetter in der Nordhälfte fest im Griff haben, sieht es auch am Freitag nicht wirklich besser aus. Vor allem im Westen und der Mitte ist der Himmel oft bewölkt. Trocken bleibt es bei der teilweise dichten Wolkendecke auch nicht, denn es regnet häufig. Die Regenwolken ziehen später auch in den Osten Deutschlands. Im Nordosten und an der Ostsee beschert uns das Wetter neben Sonnenschein auch Regenschauer. Dort bleibt es später meist trocken.

Schöner wird es in den übrigen Regionen, wo es weitgehend trocken bleibt. Zwar sind noch ein paar Wolken am Himmel, die sind aber harmlos. Vor allem südlich der Donau bleibt es länger sonnig. Dazu steigen die Temperaturen gerade im Süden an auf bis zu 27 Grad.

