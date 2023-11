Mit einem Siegerlächeln im Gesicht verkündet uns Serkan Yavuz: „Wer das Spiel nicht spielt, ist für mich dumm. Fertig aus!“ Für sein ungewohntes Verhalten im „Sommerhaus der Stars“ muss der 30-Jährige ziemlich viel Kritik einstecken. Uns erklärt er, warum er in Bocholt den Cheftaktiker ausgepackt hat. „Wir wussten: Wenn wir als Nachrücker rein gehen, müssen wir abgewichster sein.“ Wären sie von Anfang an dabei gewesen, wäre Serkan das Projekt Sommerhaus-Sieg viel relaxter angegangen. Doch Samira und Serkan sind erst in Folge 7 in Bocholt aufgeschlagen: „Wenn du als Nachrücker rein gehst, hast du einfach immer die Pistole auf der Brust. Du bist zum Schuss frei, wenn die die Möglichkeit haben.“ Samira bestätigt in unserem Interview: „Wir sind mit einem klaren Plan da rein gegangen – und zwar zu gewinnen! Das haben wir geschafft. Ich bin sehr stolz auf uns.“



Dass sein Verhalten nicht bei allen gut ankommt, war Serkan von Anfang an klar: „Wir haben gesagt: ‘Wir riskieren es’. Wir wussten, es wird nicht jedem gefallen da draußen. Spiel ist Spiel für uns.“ Und weiter: „Wir haben uns nichts vorzuwerfen. Ich werde mich auch für nichts und wieder nichts entschuldigen.“ Ganz im Gegenteil: „Wir würden es genauso nochmal machen“, sagt Serkan. Man habe schließlich niemandem unter der Gürtellinie beleidigt oder zum Weinen gebracht, sondern lediglich einen Plan durchgezogen: „Wir waren einfach cleverer. Wer da ohne Taktik reingeht, ist selber schuld!“