Das Wetter am Wochenende ist etwas hin- und hergerissen. Neben Sonnenschein machen sich auch ein paar Wolken breit. Letztere sorgen für einige Schauer oder sogar Gewitter hauptsächlich im Westen und Südwesten. Dazwischen strahlt die Sonne durch die Wolkenlücken. Immerhin halten sich die Temperaturen bei warmen 20 bis 28 Grad. Im Süden könnten die 30 Grad wieder geknackt und ein schöner Sommertag genossen werden.

Anders sieht es am Sonntag aus, denn im Süden und Osten, wo es Tags zuvor noch sonnig war, toben sich nun Regenschauer aus. An den Alpen könnte es auch blitzen und donnern. Nur noch zeitweise ist es sonnig und freundlich in Deutschland. So geht es auch in die kommende Woche. Die Temperaturen steigen zwar an, aber es wird immer schwüler und kräftige Gewitter entladen sich. Die kurze freundliche Sommerstrecke sollte also genossen werden.

