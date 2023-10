Dann muss es wohl der Mai in Richtung Sommer richten. Wer so lange nicht warten möchte, der muss zwangsläufig in die Ferne schweifen. Spanien bekommt derzeit zum wiederholten Male in diesem Jahr eine Wärmeschelle auf dem Norden Afrikas mit Spitzen um die 30 Grad. Die Kehrseite der Medaille: Über den Winter ist dort viel zu wenig Regen gefallen, so dass dem Südwesten Europas ein ausgewachsener Dürresommer bevorstehen könnte.