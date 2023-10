Zwar ist die winterliche Kälte am Samstag wieder zurück, aber die letzten Schneeschauer aus der Nacht sollten schnell aus dem Osten und Südosten verschwinden. Dann trocknet es auch dort ab. Im großen Rest kann sich die Sonne recht schnell durchsetzen. Am schönsten scheint es im Westen und Nordwesten zu werden. Nur richtig warm wird es nicht mit Höchstwerten von 0 bis 7 Grad. Im Nordosten bleibt es zudem recht windig – die gefühlte Temperatur liegt dann deutlich unter tatsächlichen. Die Frühlingsmarke von 15 Grad wird klar verfehlt. Aber vielleicht können wir die Sonnenstrahlen in einer geschützten Ecke mit einem heißen Getränk in der Hand genießen.



