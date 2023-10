Die Menschen im Norden unseres Landes dürften sich zum Start in den Donnerstag mit teils über 5 Zentimetern Neuschnee sicherlich schon mal die Augen gewischt haben - zumal der sich der Schnee vormittags auf über 11 Zentimeter am Hamburger Flughafen angehäuft hatte. Eine Rekordschneemenge übrigens für einen 31. März in der Nordmetropole.

Nun schreitet die Kaltluft mit Schneechancen und entsprechender Glätte laut unserem Meteorologen weiter südwärts voran: „Das bedeutet für die Nacht zum Freitag vom Ems- und Münsterland bis nach Hessen, Thüringen und Sachsen sowie in der Eifel teils bis zu 5 Zentimeter. Im Harz, Thüringer Wald sowie in der Rhön und Richtung Erzgebirge sind sogar bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich.” Noch heftiger treffe der Winter aber Teile Süddeutschlands, wo „im Bereich Schwarzwald, Schwäbische Alb, Alpen und Bayrischer Wald bis einschließlich Samstag zum Teil 20 bis an die 50 Zentimeter fallen können”.