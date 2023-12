Denkt man an „Temptation Island“, denkt man automatisch an dieses Ex-Paar: Nico Legat und Sarah Liebich. Der Sohn von Thorsten Legat konnte der Versuchung in der 5. Staffel der RTL+ Show nicht widerstehen: Er betrog Sarah gleich mehrmals mit seiner Verführerin Siria – und ganz Deutschland konnte dabei zusehen.

Erst jetzt wird ihm klar, was er mit seinem Fehltritt weggeworfen hat. Sarah glaubt allerdings nicht an den Nico 2.0: „Nico wird da 'ne Show machen wollen. Aber wenn er ne Fake-Show macht, geht sein Plan nicht auf.“ Sie wünscht sich bei „Prominent getrennt“ ein ehrliches Gespräch und eine aufrichtige Entschuldigung von ihrem Ex, damit beide die Akte „Temptation Island“ endlich schließen können. Nico hat die Hoffnung, positiv aus „Prominent getrennt“ zu gehen und „das Ding zu gewinnen“.