Nummer zugesteckt: Wie Kati Witt Donald Trump eiskalt abblitzen ließ

Der Stern feiert 2023 seinen 75. Geburtstag! Anlässlich des Jubiläums blickt „stern TV“ in einer Spezial-Folge auf die Highlights und bewegenden Geschichten des Magazins zurück. Unter anderem ist Kati Witt zu Gast, die selbst schon wiederholt das Stern-Cover zierte.

Lese-Tipp: Katarina Witt: Birgit Schrowange ist mein „voll verliebtes Vorbild“

In der Sendung kommen die ehemalige deutsche Eiskunstläuferin und Moderator Steffen Hallaschka auf „das Sinnbild des toxischen Mannes“ zu sprechen: Donald Trump, den Kati einst persönlich traf. „Das Eiskunstlaufen war wirklich groß in Amerika, die Blütezeit war in den 90ern. Dann wollte er ene große Wettkampfserie kreieren, oder wir, und wir brauchten finanzielle Mittel. Und so wurde ich dann mitgenommen, damals mit dem Promoter, und hatte ihn in seinem Büro getroffen“, erzählt sie.

Lese-Tipp: Arnold Schwarzenegger rechnet mit Donald Trump ab