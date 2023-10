Wann bekommt die deutsche Justiz ihn zu fassen? Schon seit mehreren Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen den schwurbelnden Schlagersänger Michael Wendler (51). Der Vorwurf: „Beihilfe zum Vereiteln der Zwangsvollstreckung in Tateinheit mit Bankrott in 2 Fällen“ (Az.: 3 Cs 785/19 (143 Js 181/16)). Eigentlich sollte der Wendler deswegen am 24. Oktober vor dem Amtsgericht Dinslaken erscheinen. Jetzt kommt raus: Der Termin musste verschoben werden, weil die Justiz Probleme hatte, ihm die Ladung zur Verhandlung zuzustellen. Trotzdem soll der Wendler noch dieses Jahr auf der deutschen Gerichtsbühne antanzen.