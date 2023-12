In der Küche des ehemaligen polnischen Meisterkochs geht es rund: Wir befinden uns mitten in einer köstlichen Verwechslungskomödie - und wer spielt die Hauptrolle? Na, Johann Lafer und das Gemüse natürlich!

Johann Lafer, der berühmte TV-Koch, schaut in die Einkaufstüten und dreht sich mit verblüfftem Gesicht zu Tim um: „Warum hast du denn Zucchini bestellt?" Tim, der nun völlig aus dem Konzept gebracht ist, starrt ihn an: „Wieso Zucchini?" Dann bricht er in schallendes Gelächter aus. Ich lach’ mich tot“, grinst er: „Johann Lafer, das ist der Mensch mit 3000 Kochsendungen und 50 Kochbüchern. Ich hab ihn drum gebeten, 22 Auberginen zu kaufen ...“ Er hält die Zucchini hoch und betont: „Das ist keine Aubergine, Johann“. Tim lacht sich weiter kaputt: „Und dann regen sich die Leute auf, dass die Kinder keine Gurke von einer Zucchini unterscheiden können...“

Johann ist sichtlich verlegen und versucht, Tim mit einem barschen „Jetzt halt die Klappe, du Idiot“ zum Schweigen zu bringen. Und Tim erinnert daran, dass Weihnachten eine Zeit für Humor und Freude ist. „Wir hatten ja auch Spaß", sagt er und bringt damit ein wenig Leichtigkeit in die Situation. Und kurze Zeit später liegen sich die beiden Köche in weihnachtlicher Harmonie in den Armen.

Ob es ihnen gelingt, in Polen das schmackhafte Weihnachtsmenü auf den Tisch zu zaubern, bleibt abzuwarten. VOX wird das Geheimnis auf jeden Fall am 03. Dezember um 20.15 Uhr lüften. Parallel dazu gibt es die Folge natürlich auch im Livestream auf RTL+.