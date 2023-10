Über den Britischen Inseln liegt ein mächtiges Tiefdruckgebiet, das am Samstag heiße Luftmassen zu uns schickt. Schon am Nachmittag werden kräftige Gewitter aus den Benelux-Ländern im schwülheißen Westen erwartet. In der Nacht breiten sie sich dann weiter aus und sorgen auch am Sonntag noch für Unruhe. Später zieht die Front in Richtung Österreich ab.