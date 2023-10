Auch wenn es in der kommenden Woche sehr wechselhaft zugeht und sich weiter ein extremes Auf und Ab zeigt, so scheint es Richtung nächstem Wochenende eine aufsteigende Tendenz zu geben. Zumindest im Süden sollen die Temperaturen nach dem Durchhänger Mitte der Woche wieder auf fast 20 Grad ansteigen. Und das nicht nur an einem Tag. Dann steht der kalendarischen Frühlingsanfang (20.03.) vor der Tür. Den will das Wetter bestimmt mit uns feiern – und zwar mit Sonne und Wärme. Wir bleiben dran...



