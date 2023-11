Um das perfekte Make-up zu zaubern, braucht es keinen Star-Stylisten, mit ein paar simplen Tricks bekommt das jeder selbst hin. Dennoch: Den perfekt geschwungenen Lidstrich zu zeichnen, ist gar nicht so einfach. Deswegen jetzt mal die Löffel gespitzt: Dieses Küchenutensil kann ein sehr praktisches Hilfsmittel für all jene sein, denen der Lidstrich einfach nicht gelingen will. Im Video oben zeigen wir, wie die Löffel-Methode funktioniert. Und wir verraten euch außerdem noch weitere Beauty-Hacks zum Nachmachen. Viel Spaß!

RTL.de ist jetzt auch bei WhatsApp – HIER direkt ausprobieren!