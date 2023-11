Wer schon mal ein paar Tage hintereinander eine Ampullen-Kur gemacht hat, weiß was passiert. Die Haut wird einfach mega-prall. Was nach ganzen 24 Tagen passiert, kann man sich ja vorstellen. Keine schlechte Sache für die oft stressige Vorweihnachtszeit: Jeden Tag eine Ampulle zu benutzen (die reicht dann mindestens für 2 Anwendungen, also morgens und abends). Achtung beim Aufbrechen! Das kann zu fiesen Schnitten führen. Am besten ein Zewa drumwickeln oder etwas ähnliches, das die scharfen Bruchkanten abdeckt.

Der BABOR Adventskalender ist aktuell um 34 % reduziert und kostet 52,59 Euro statt 79,99 Euro. Das schätzen wir als einen sehr guten Preis-Deal ein.