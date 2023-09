Das letzte Mal war Ibrahim alias Hima vor zwei Jahren zu Gast in Amiras Podcast. Umso größer ist die Freude bei den Fans über seinen Auftritt in der neuesten Folge. Nachdem sich das Geschwister-Duo zunächst warm geplaudert hat, widmet es sich den Fragen der Zuhörer. Eine Person will wissen, wie Hima mit der frischen Trennung seiner Schwester von Comedian Oliver Pocher umgeht – vor dem Hintergrund, dass er zu beiden ein gutes Verhältnis habe.

Daraufhin gibt er ganz offen zu: „Das Witzige ist: Ich krieg’s ja von beiden Seiten gut mit.“ Sowohl Amira als auch Oliver würden „sehr offen“ mit ihm kommunizieren, was er sehr schätze. Jedoch müsse er zugeben: „Dass es teilweise auch für mich – als mehr oder weniger Außenstehender – ein bisschen belastend ist. Aber ich will ja dann doch für beide das Beste.“

Auf Nachfrage gebe er ihnen seine Meinung: „Ich versuche dann immer, ein bisschen zu schlichten, was manchmal weniger [und] manchmal ein bisschen funktioniert – meistens weniger.“ Dabei wolle er keine Brücke zwischen den beiden Parteien schaffen, in dem er etwa verrate, was der jeweils andere wirklich denkt. „Ich will aber trotzdem für beide da sein“, stellt Ibrahim klar. Olli sei über die letzten Jahre ein „sehr guter Freund geworden“, den er nicht verlieren wolle – auch wenn es manchmal „nicht so einfach“ sei.