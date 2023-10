Auch in der Nacht zu Sonntag und am Sonntag kann es weitere Schneefälle geben. Die sind aber kleinräumiger geworden und auch nicht mehr so ausgeprägt wie in den Berechnungen der letzten Tage. Pscherer prognostiziert das so: „Schnee fällt vor allem wieder in den oben genannten Regionen. Bis Sonntagabend können hier nochmal ähnliche Mengen zusammenkommen. Meist sind es nur ein paar Zentimeter, stellenweise in den Mittelgebirgen auch mehr, am meisten wird es wahrscheinlich direkt am Alpenrand, teilweise erneut bis 10 Zentimeter, örtlich mehr. Darüberhinaus könnten am Sonntag auch in Mecklenburg-Vorpommern Schneeschauer ein paar Zentimeter bringen.”

