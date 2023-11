"Wie können sie es wagen": Robert De Niros Dankesrede zensiert

In seiner Rede bezog sich Robert De Niro auf seinen Film "Killers of the Flower Moon", der von Morden an amerikanischen Ureinwohnern aus Gier handelt.

Und er schlug den Bogen in die Gegenwart. "Geschichte ist nicht mehr Geschichte. Die Wahrheit ist nicht die Wahrheit. Sogar Fakten werden durch alternative Fakten ersetzt und von Verschwörungstheorien und Hässlichkeit angetrieben", sagte De Niro. Die Anspielung auf Ex-Präsident Donald Trump (77) und seine Anhänger ist nicht zu überhören.

Dann sprach der Schauspieler Donald Trump explizit an: "Der ehemalige Präsident hat uns während seiner vierjährigen Amtszeit mehr als 30.000 Mal belogen. Und in seiner aktuellen Kampagne der Vergeltung hält er das Tempo hoch". Der Republikaner, der 2024 wieder ins Weiße Haus einziehen will, greife laut De Niro die Schwachen an und "zerstöre die Gaben der Natur".

Trump habe zudem Respektlosigkeit gegenüber den Native Americans gezeigt, indem er den Namen einer Häuptlingstochter als Schimpfwort für die demokratische Senatorin Elizabeth Warren (74) verwendete. Damit war De Niro wieder bei "Killers of the Flower Moon" angekommen.

An diesem Punkt stand dann die Danksagung an, wie sie auf dem Teleprompter stand. Doch De Niro hatte darauf nicht mehr wirklich Lust. Dem Streamingdienst Apple TV+, der den Film produzierte, will er später im kleinen Kreis danken. Für den Veranstalter hatte er keine wohlwollenden Worte übrig. "Gotham, blah blah blah, aber ich habe überhaupt keine Lust, ihnen für das, was sie getan haben, zu danken", sagte er. Und zuletzt: "Wie konnten sie eigentlich wagen, das zu tun".

spot on news