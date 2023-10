Immerhin startet nicht nur die Wetterwoche überall recht warm. Denn die milde Südwestströmung lässt die Temperaturen nicht nur zum Frühlingsanfang auf über 15 Grad steigen. Doch es ist nicht nur mild, sondern auch noch etwas feucht.



Lese-Tipp: Warum ist eigentlich schon am 20.03. Frühlingsbeginn?



Die Gewinner sitzen zum Wochenanfang im Süden. Im Norden ist es stark bewölkt und zeitweise gibt es Regen. Auch in Bayern fallen anfangs Regenschauer, am Nachmittag ist es dann allmählich etwas freundlicher. Im Südwesten ist und bleibt es meist trocken und es gibt zunehmend sonnige Abschnitte, am schönsten wird es wohl in Südbaden. An der See 8 bis 10, sonst 11 bis 16, in Freiburg bis 17 Grad.



Lese-Tipp: Meteorologie, Natur oder Kalender – was stimmt? Frühlingsanfang – dann beginnt der Frühling wirklich