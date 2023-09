Die erste Oktoberwoche kennt dann nur noch eine Richtung. Nämlich nach unten! Nach einem recht passablen Start am Montag mit fast 30 Grad im Südwesten rutschen die Temperaturen in den Keller. Am Ende der Woche drohen kaum noch 15 Grad am Tage und knapp fünf Grad in den Nächten. Das sind die Werte für Köln, eigentlich als Wärmepol bekannt. Und somit sind das knapp zehn Grad weniger als in dieser schönen letzten Septemberwoche.



Etwas Gutes noch zum Schluss. Der Abwärtstrend scheint sich im weiteren Verlauf des Oktobers nicht zu halten. Es geht wieder aufwärts und der Goldene Oktober dürfte noch einmal ein Thema werden.



