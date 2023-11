Wenn ihr ohnehin schon bei Vodafone einen Vertrag habt, etwa einen TV- oder Festnetz-Vertrag gibt es alle vier Wochen sogar einen Gigabyte drauf. Im Jahr heißt das: knapp zwölf Gigabyte mehr. Und wir alle wissen: Mit zwölf Gigabyte Datenvolumen ist einiges machbar.

Geheimtipp: Das alte Handy soll gegen ein neues ersetzt werden? In der Black Week gibt es das ein oder andere Smartphone schon frühzeitig günstiger, etwa das Google Pixel 7*. Das Mittelklasse-Handy überzeugt in Tests wie von Computerbild.de mit Top-Fotoqualität, einem scharfen und kontrastreichen Display und einer temporeichen Performance. Bei Amazon ist es mit 479 Euro so günstig wie nirgendwo anders.