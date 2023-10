Floriane Eichhorn wurde am 22. Juli 1981 in Ost-Berlin geboren. Schon als Kind stand sie in verschiedenen Familienfilmen und -serien vor der Kamera. In den Serien „Die Gespenster vom Flatterfels“ und „Alle meine Töchter“ teilte sie sich die Rolle mit ihrer Zwillingsschwester Fritzi. In dem Film „Charlie & Louise – Das doppelte Lottchen“ waren die Zwillinge gemeinsam zu sehen.

Zuletzt wirkte Floriane Eichhorn in den TV-Serien „In aller Freundschaft“, „Wilsberg: Hengstparade“ und „SOKO Stuttgart“ mit. Ihre erste Bühnenerfahrung sammelte sie am Berliner Kriminaltheater in dem Stück "Mord um Mord". Außerdem spielte sie in den Musicals " Der kleine Muck" und "Frohe Weihnachten kleiner Eisbär" mit. In den letzten Jahren konnte man sie u.a. in Bremen im Schnürschuhtheater, in der Komödie Bielefeld und dem BoulevardTheater Münster in unterschiedlichen Stücken auf der Bühne sehen.