Der Donnerstag wird nochmal ein schöner Tag. Die Sonne kommt überall durch, die meisten Sonnenstunden erwarten wir an den Alpen und im Südwesten. Am Rhein können wir in der Sonne nochmal die 20 Grad knacken. Herrlich. Allerdings gibt es schon erste Wermutstropfen: Die Bewölkung nimmt zu, nicht für alle im Land wird der Tag lupenrein sonnig. Am Nachmittag gibt es vor allem vom Norden über die Mitte bis in den Südosten dichtere Wolken, im Südosten ist vielleicht auch der erste Schauer drin.

Generell aber ist der letzte Tag dieses Sommers einer zum Draußen sein. Kaffee trinken in der Sonne, eine Joggingrunde, alles ist möglich.

Wenn am 23. September um 3.03 Uhr offiziell der Herbst beginnt, dann stellt sich langsam auch die Wetterlage um. Der Freitag wird noch passabel und bringt zumindest dem Südwesten nochmal bis zu 20 Grad, aber die Bewölkung nimmt zu. Im Norden und Nordwesten regieren dann schon die Wolken.

Am Wochenende wird das Wetter noch eine Spur wechselhafter, es kommen mehr Schauer auf und in der neuen Woche gehen die Temperaturen vollends in den Sinkflug. Die Prognose zeigt dann zahlreiche Regenschauer. Und es wird wirklich kühl nächste Woche. Also heute nochmal raus und den Sommer gebührend verabschieden.



