Um das Ruder im Sommer noch rumzureißen bleibt ja noch der August. Immerhin befinden wir uns seit dem 23. Juli in den Hundstagen – der heißesten Zeit des Jahres. Da muss doch mehr Sonnenschein und Wärme möglich sein. Es heißt geduldig bleiben. Bis zum Wochenende bleibt es in Deutschland mit den all den Regentiefs so. Selbst bei den Temperaturen dürfen wir nicht zuviel erwarten, denn oft gibt’s nicht mal Sommerwerte von 25 Grad. Bis etwa Mitte August hält sich das Wetter so. Dann wird es aber wärmer und sogar 30 Grad könnten hier und da erreicht werden.

Halten wird es sich laut der aktuellen Langfristprognosen aber nicht. Die Temperaturen pendeln sich zwischen 20 und 25 Grad ein. Mit Regen müssen wir auch leben, denn Regenschauer sind immer mal dabei. Es sieht also nach einem durchschnittlichen Sommerverlauf aus: nicht zu heiß und nicht zu kühl. Ein paar schöne Tage, um den Urlaub oder die Ferien zu genießen, sind aber auf jeden Fall drin.

