Samsung Galaxy S23 für nur einen Euro zum Black Friday

Vodafone bietet jetzt das Samsung Galaxy S23 zusammen mit dem GigaMobil-M-Tarif an. Für das Handy fällt nur ein Euro an, der Tarif kostet monatlich 59,99 Euro mit unbegrenztem Datenvolumen. Üblicherweise umfasst ein GigaMobil-Tarif in der Größe M 25 Gigabyte mobile Daten. Mit dem Black-Friday-Angebot könnt ihr euch so aber über die 24 Monate Vertragslaufzeit ein unbegrenztes mobiles Datenkontingent sichern.