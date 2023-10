Ein windgeschütztes Plätzchen sollte also her. Und dann kann dem ersten Sonnenbad des Jahres wohl nicht mehr viel entgegen stehen. Außer vielleicht der Frage: Muss ich mich jetzt eigentlich schon eincremen? „Es wäre sinnvoll“, so Alexander. „Die UV-Werte bewegen sich am Sonntag nämlich gerne mal bei 3, auf den Bergen auch bei 4 oder 5. Das entspricht einer mittleren Belastung und kann somit auf empfindlicher Haut leider schon zu ersten Sonnenbränden führen.”



Nicht nur die UV-Werte zeigen jetzt an: Der Frühling kommt. „Zumindest meteorologisch beginnt am 1. März der Frühling”, weiß unser Meteorologe Björn Alexander. Ob dann auch die Temperaturen frühlingshafter werden? Der 7-Tage-Trend ist da ganz vorsichtig unterwegs.