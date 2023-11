Der Ooono-Blitzerwarner ist ein Lautsprecher, der sich über Bluetooth im Auto unmittelbar mit dem Smartphone verbindet. Alle relevanten Daten zieht sich das Produkt über Blitzer.de. Der Ooono-Blitzerwarner soll so Autofahrer in der großen Hektik des Straßenverkehrs unterstützen. Ist das Gadget im Cockpit installiert, kann die stressfreie Fahrt auch schon losgehen. Durch akustische und visuelle Signale warnt der kleine Knopf im Auto vor Blitzern und Gefahrenstellen in ganz Europa.

Warum das Gerät zu den Favoriten zählt? Über 46.000 Amazon-Kunden bewerten das Helferlein mit 4,2 von fünf Sternen und loben insbesondere seine Zuverlässigkeit.