Jeff Bezos: Diese Hollywood-Stars kamen zu seiner Verlobungsparty

Wenn einer der reichsten Männer der Welt seine Verlobung feiert, kommen natürlich auch die Superstars. Amazon-Gründer Jeff Bezos (59) hat am Sonntagabend laut "PageSix" in Beverly Hills im US-Bundesstaat Kalifornien eine Verlobungsparty mit absoluter Starbesetzung gefeiert. Die Party im Haus der Designerin Diane Von Furstenberg (76) und des Medienmoguls Barry Diller (81) lockte unter anderem die TV-Legende Oprah Winfrey (69) und Oscarpreisträgerin Barbra Streisand (81) an. Auch das Hollywood-Pärchen Suki Waterhouse (31) und Robert Pattinson (37) mischte sich unter die Gäste.