Eine Art unsichtbare Grenze zwischen der kalten Atlantikbrise im Norden und Osten und der wirklich ungewöhnlich heißen Mittelmeerluft im Südwesten zieht sich quer über Deutschland und sorgt für ein Wechselbad der Gefühle. Während im Norden bereits kräftig der Herbst anklopft, darf der Süden sich auf viel Sonnenschein und Wärme freuen. Außerdem mischt sich ein Hauch von Saharastaub in die Luft und verleiht dem Himmel eine milchige Note.

Die warme Sommerluft schiebt sich am Mittwoch bis fast an die Küste vor. Im hohen Norden hingegen macht sich eine Portion Regen und aufbrausender Wind bereit. Dieses Wetter zieht am Donnerstag dann in die Mitte des Landes – möglicherweise auch bis in den Süden. Mit im Gepäck hat die kühlere Luft deutlich niedrigere Temperaturen. So liegen die Werte im Norden bei etwa 18 bis 22 Grad. Im Südwesten hingegen sind sogar bis zu 29 Grad möglich. Das ist rekordverdächtig, denn im zweiten und dritten Oktoberdrittel liegt der bisherige Rekord bei 28,9 Grad.

