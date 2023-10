Lupenrein wird diese Hitzenummer nicht werden, wir können nicht auf eine konstante Hochdrucklage setzen. Stattdessen spielen wir eine Runde Tiefdruck-Roulette. Aktuell dreht sich der Spaß von den Britischen Inseln bis nach Skandinavien, was uns hier in Deutschland eine südwestliche Brise beschert. Das bedeutet Sommer, Sonne und eine Portion Feuchtigkeit on top.



