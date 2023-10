Afrikanische Hitze in Europa - die erste Hitzewelle des Jahres ist in Spanien am heftigsten

Das war ein heißer Ritt im spanischen Sevilla. Hier brummt nämlich der Hotspot Europas – am Wochenende mit Spitzen in Richtung 40 Grad. Gleichzeitig haben wir in Deutschland aber natürlich auch jede Menge Sommerfeeling. Das bleibt aber nicht so ungetrübt wie zuletzt. Aus Westen mischt jetzt Tief DORCHEN mit. Eine brisante Lage, die den FrankfurterInnen am Abend übel mitspielen könnte – in Form von gewittrigen Regengüssen.