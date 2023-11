Fire Kids Tablet: Kinder profitieren auch vom Cyber Monday

Das Fire 7-Tablet für Kinder kommt in einem robusten Design daher, das laut über 1.020 Amazon-Kunden auch in Kinderhänden heil bleibt. Doch natürlich zählen die inneren Werte: Das Tablet verfügt über Amazon Kids+, was den Kids Zugang zu Apps, Büchern und anderen Inhalten beliebter Marken, wie Disney oder Lego, gewährt. Eltern können übrigens über das Dashboard sämtliche Inhalte, Lernziele sowie Zeitlimits einstellen und festlegen.

Im Gegensatz zu den älteren Fire-Tablets besitzt dieses Modell eine verbesserte Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden und arbeitet fast 30 Prozent schneller.