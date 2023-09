Da sitzen Walentina Doronina und Can Kaplan nach den anfänglichen Zankereien in Bocholt gesittet mit den anderen Promis im Garten und dann das! Mitbewohnerin Justine Dippl nutzt die Gelegenheit und will wissen, wie die ehemliage „Ex on the Beach“-Teilnehmerin mit Hasskommentaren im Netz umgeht. „Durch die Leute steigt ja mein Business, dadurch steigt die Gage. Neid musst du dir erarbeiten“, so Walentina.

Das juckt sie also nicht – gut. Was bei ihr hingegen durchaus für Ausschlag sorgt, ist, wenn sich jemand an ihrem Fame bereichert. Da macht sie auch bei Can keinen Unterschied: „Er ist ja einfach Influencer durch mich. Rein theoretisch könnte er damit ja Geld verdienen.“ Doch so weit will die 23-Jährige es gar nicht erst kommen lassen – deshalb muss Can im Falle einer Trennung auch Schluss mit Insta machen.