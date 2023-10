„Deutschland sucht den Superstar“ geht in die nächste Runde und vielleicht suchen wir genau DICH! Du findest, dass auch du das Zeug zum Superstar hast und es richtig drauf hast? Du willst in die Fußstapfen von Alexander Klaws, Pietro Lombardi und Co. treten? Dann werde ein Teil der 21. Staffel und bewirb dich hier für DSDS 2024. Wir verraten dir hier alle Neuerungen!