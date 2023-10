An die 19 Grad sind am Samstag möglich. Das milde Herbstwetter bleibt uns auch am Wochenende erhalten, wenn auch etwas kühler als zuletzt.

So wird es am Samstag zunächst unbeständiger. Schon in der Nacht zum Samstag geht es frisch zu. Im Norden Deutschlands wird es zudem ungemütlicher, da sich windiges Schauerwetter einstellt. Aber auch im Südosten sieht es am Nachmittag bei den kräftigen Regenschauern nicht besser aus. Trotzdem bleibt ein Kaltlufteinbruch vorerst aus, wie RTL-Meteorologe Carlo Pfaff feststellt: „Nach den 26 Grad am Mittwoch in Offenburg wird es jetzt nicht mehr ganz so warm, ein richtiger Kaltlufteinbruch ist aber auch nicht zu erwarten.“

Mehr Glück haben dabei Menschen im Westen, wo sich das Wetter beruhigt. Dazu gibt es erneut milde Temperaturen. Im Thüringer Wald sind es frische zwölf Grad, bis zu 19 Grad können wir im Südwesten erwarten. Da stört auch der mäßig bis frische West- bis Südwestwind nicht weiter.

