Nach Goldenem Oktober sieht es nun wirklich nicht aus, was die Wettercomputer uns da gerade in Aussicht stellen. Wetter.de gönnt uns nur wenige Tage ohne Regen. Am Ende gäbe es 30 Liter zu viel Niederschlag. Das ist bei einem Mittelwert von 56 Litern pro Quadratmeter aus dem Vergleichszeitraum 1961 - 1990 beträchtlich. Allerdings: Es handelt sich hier um Durchschnittswerte für ganz Deutschland. Regional kann durchaus oft und lange die Sonne scheinen. Abwarten! Die NOAA kalkuliert dagegen einen insgesamt durchschnittlichen Monat ein, mit einem leichten Regendefizit im Osten Deutschlands. In dieser Prognose hätte die Sonne schon mehr Chancen.



Bei den Temperaturen herrscht mehr Einigkeit. Wetter.de sieht einen leicht zu warmen Oktober entgegen mit einem allerdings sehr abwechslungsreichen Temperaturverlauf. Am Ende geht es steil bergab. Die NOAA berechnet ebenfalls einen Oktober mit einem geringen Wärme-Plus mit Ausnahme des Südens, der bis zu 2 Grad zu warm werden könnte.



