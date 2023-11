Im Rückblick versteht Danni heute vieles nicht mehr, was sie in den ersten zwei Jahren nach Jens’ Tod am 17. November 2018 getan hat. Sie sei in einem „tiefen Tal der Trauer“ gewesen. „2019 hatte ich sogar eine Burnout-Diagnose, sollte Antidepressiva nehmen und bin trotzdem zur Arbeit gegangen“, erinnert sie sich. Zeit zu trauern nahm sie sich nicht wirklich. Keine gute Entscheidung im Rückblick: „Ich war voller Wut, voller Negativität. Ich war sehr streitsüchtig. Ich war die unsympathischste Person auf diesem Planeten!“

Die Zeiten der „Berufs-Witwe, die immer nur nörgelt“, sind vorbei. So wie sich Danni äußerlich in den letzten Jahren stark verändert hat, so habe sich auch ihre Einstellung geändert, verrät sie uns. „Ich hab diese dunkle Trauer in eine helle, schöne Trauer verwandelt. Man kann auch mit einem Lächeln trauern.“