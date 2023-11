Cyber Monday: Dessous und Unterwäsche im Angebot

Dieser schwarze Slip von Calvin Klein ist ein echter Hingucker und kostet jetzt nur noch 16,74 Euro. Eigentlich liegt der Preis dafür bei 39,90 Euro. Laut About You sind nur noch wenige Exemplare vorhanden, also schnell zugreifen!



Achtung: Für die Größe M zahlen Sie hier wesentlich mehr, nämlich 28,73 Euro. Wir finden: Wer diese Größe trägt, sollte nach einem besseren Deal Ausschau halten!