„Ludi, was machen wir? Was rasieren wir rein?“, fragt Vincenzo Lucchese, Cathy Hummels Friseur, ihren Sohn Ludwig. Die Antwort des Fünfjährigen kommt blitzschnell, wie man in Cathys Insta-Story hören kann: „BVB-Logo!“ Die 35-Jährige betont: „Sein Wunsch.“

Gesagt, getan. Wenige Minuten später steht die Nummer 15 über seinem linken Ohr und die Buchstaben „BVB“ zieren seinen Hinterkopf. So zeigt er seinem Papa Mats, der bei Borussia Dortmund spielt und dort die Rückennummer 15 trägt: Er ist sein größter Fan!