Puzzlen ist unserer Meinung nach total unterschätzt. Ja, es könnte leicht verstaubt wirken. Aber: Es gibt kaum etwas, was sooo entschleunigt und beruhigt. Wir brauchen gar nicht so viel Gedöns, Apps und Kurse um achtsam zu versinken in das, was wir grad tun. Am besten gemeinsam über die 1000 Teile beugen und dann Arbeitsteilung machen: Du die Kanten, ich das Regal.

Der aktuelle Deal mit 60 % Rabatt ist vemutlich kaum zu schlagen bei den Brettspielen im Black Friday-Sale. Für 11,99 Euro bekommt ihr zur Zeit die beiden Puzzle, die sonst 29,99 Euro kosten. Wer sich den dicken Rabatt sichern will, sollte allerdings jetzt zuschlagen. Wir behalten im Blick, wie sich die Preise verändern.

