Black Friday: Doc Flecks Top-Nahrungsergänzungsmittel im Sale

An Vitamin B12 kommen vor allem Vegetarier nicht vorbei: „Vitamin B12 regt die Bildung von roten Blutkörperchen an und reguliert das Zellwachstum. Frauen und Männer sollten etwa 3 µg pro Tag zu sich nehmen. Enthalten ist dieser Mikronährstoff in Fleisch, Fisch, Milch und Eiern – also in vielen Lebensmitteln, die für Vegetarier oder Veganer nicht infrage kommen. Deswegen ist es wichtig, Vitamin B12 an dieser Stelle zu substituieren.“