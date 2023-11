Ein guter Bereich, in dem man während des Black Friday sparen kann, ist das Futter und die Leckereien für Haustiere. Die Onlineshops bieten eine Vielzahl von Marken und Typen an, die häufig zu einem reduzierten Preis angeboten werden. Ob Sie Trockenfutter, Nassfutter oder spezielle Diätfutter für Ihr Haustier benötigen, es gibt eine große Auswahl an Produkten, die Ihr Haustier lieben wird. Vergessen Sie auch nicht die Leckereien - von Kauknochen bis hin zu gesunden Snacks, es gibt viele Optionen zur Auswahl.

Gut sparen lässt sich mit Großpackungen. Auf den Amazon-Bestseller bei Katzennassfutter von Sheba erhalten Sie 40 Portionsbeutel und sparen bei einem Preis von 17,49 Euro knapp 38 % gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung. Das ist verglichen mit den letzten drei Monaten der beste Preis. Wenn Sie das Futter jetzt brauchen lohnt sich der Kauf. Ansonsten kann Abwarten aber nicht schaden, denn der Preis schwankt häufig und zuletzt im Juli gab es auch schon Blitzangebote für unter 16 Euro.