Black Friday-Deals bei Sonnenbrillen für Damen! Wir machen den Preis-Check

Ein absolut langlebige Kultmodell neben der Aviatorbrille ist die Wayfarer Brille. Die leicht angedeutete Cateyeform ist seit Jahrzehnten ein Klassiker mit besonderer Coolness und beliebt für Männer und Frauen. Audry Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“, aber auch Harry Styles, Rihanna, Robert Pattinson, Kate Moss, Leonardo Di Caprio usw, usw. Kaum ein Promi, der sie nicht trägt. Die Retrobrille ist Kult. Für Damen waren gerade in diesem Jahr außerdem Modelle in extremer Cateyefomen so was von beliebt. Brillen in dieser Form wirken Weicher, das Gesicht bekommt durch sie mehr Kontur und wird gestreckt.

Calvin Klein hat derzeit eine Cateye Brille für knapp 82 Euro in der Farbe Schwarz im Angebot. Das sind 45 % weniger als der UVP von 149,60 Euro. Noch günstiger gab es die Sonnenbrille nur im April – damals kostete Sie weniger als 60 Euro.