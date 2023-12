Betty Taube ist ein echter Weihnachtsgrinch! Auf diese Sache freut sie sich dennoch

„Ich muss gestehen, dass ich Weihnachten nicht mag. Mir ist das alles zu stressig, die Leute drehen alle durch“, verrät Betty Taube im RTL-Interview auf Lena Gerckes Weihnachtsmarkt in Berlin.

EINE Sache gibt es aber, die Bettys Herz in der besinnlichen Zeit höher schlagen lässt: Weihnachtsmärkte! „Da gibt es einfach alles zu essen, was gut schmeckt. Und da nehme ich auch gerne mal ein paar Kilos zu in dieser Zeit“, erkärt sie.

Doch die zusätzlichen Kilos in der Weihnachtszeit stören das Model überhaupt nicht. „Ich mache mir da keinen Stress. Ich denke mir so: Einmal im Jahr muss man das schon ausnutzen und wer kann da schon widerstehen bei gebrannten Mandeln, Quarkbällchen, Kakao und so... da kann ich nicht dran vorbeilaufen!“

Das verstehen wir sehr gut!