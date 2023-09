Region: San Augustín/Provinz Huila Kolumbien

Alter: 65 Jahre

Sternzeichen: Krebs

Betrieb: Kaffeeanbau, Nebenerwerb mit 5,5 Hektar mit Bio-Kaffee, Obst- und Gemüseanbau, Tierhaltung

Wenn Marisol sich nicht um den Kaffeeanbau oder ihre Tiere kümmert, ist sie gerne kreativ. Die 65-Jährige liebt die Musik und das Malen, sie tanzt Salsa und bastelt gerne. Zur Auswanderung nach Kolumbien hat sie sich erst vor ein paar Jahren entschlossen – und es nie bereut. Endlich kann Marisol ihren Traum von der Landwirtschaft leben. Sie hat sich alles selbst beigebracht. Ihr Motto: „Was man mit Liebe macht, das klappt.“ Auf Marisols Finca leben einige Angestellte und ihr Vorarbeiter mit seiner Familie. Sollte sie bei „Bauer sucht Frau International“ ihren Traummann finden, darf er gerne in ihr Haus einziehen. Marisol wünscht sich einen aufgeschlossenen Mann. Auch eine starke Frauen möchte gerne mal in den Arm genommen werden, findet sie. „Ich bin schwer romantisch veranlagt und sensibel.“ Humor ist Marisol sehr wichtig und der Mann an ihrer Seite sollte Spanisch sprechen oder gewillt sein, die Sprache zu erlernen.



Wer Bäuerin Marisol gerne kennenlernen möchte, kann sich hier online per Kontakformular bewerben, eine Mail an bauersuchtfrauinternational@rtl.de schreiben oder anrufen unter der Telefonnummer: 01805-447 444.