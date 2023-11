„Yellowstone“: Neo-Western-Dramaserie mit Kevin Costner jetzt auf RTL+

Familie Dutton besitzt die größte zusammenhängende Ranch in den USA – und diese gilt es, gegen jedwede Gegner zu verteidigen. Und das sind so einige: Der weitläufige Grundbesitz der Duttons im ländlichen Montana grenzt an den berühmten Yellowstone-Nationalpark. Angeführt vom Familienoberhaupt, dem Witwer John Dutton (gespielt von Oscar-Preisträger Kevin Costner), setzt sich die Familie gegen geldgierige Unternehmer, ein indianisches Reservat und die Wildnis des Nationalparks zur Wehr ­– und das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und ohne Rücksicht auf Verluste. So kam es in der Vergangenheit, dass Duttons ältester Sohn Lee bei einem Kampf um gestohlene Rinder getötet wurde.