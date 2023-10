Der Nikolaus hat rein wettertechnisch so einiges in seinem Stiefel: Es wird für die meisten in unserem Land ein wolkiger und nasskalter Tag mit ein paar Schauern. Schnee fällt hauptsächlich in den Mittelgebirgen, am Alpenrand gibt es am meisten Sonne. Glätte wird leider ein Thema sein, denn nachts reicht es flächendeckend für Frost und Bodenfrost.

Die Sonne hat in dieser Woche kaum eine Chance. Das schlägt natürlich aufs Gemüt, zumal wir im Dezember bisher größtenteils genau 0 Sonnenstunden verzeichnen konnten. Auch am Mittwoch dominieren die Wolken, selbst im Flachland geht der Niederschlag oft als Schnee oder Schneeregen nieder. Allerdings kommen keine großen Mengen zusammen. Im Bergland können aber durchaus 5 bis 10 cm Neuschnee zusammenkommen. Vorsicht, Autofahrer! Wer jetzt noch keine Winterreifen drauf hat, dann mal los. Oder den Wagen stehen lassen.

