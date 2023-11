Hurghada, eine atemberaubende Küstenstadt am Ufer des Roten Meeres in Ägypten, ist ein idealer Ort, um Weihnachten zu feiern und dem winterlichen Wetter zu entfliehen. Mit angenehmen Temperaturen, glitzerndem Meer und einer reichen Vielfalt an Freizeitaktivitäten bietet Hurghada eine exotische Möglichkeit, die Feiertage zu verbringen.

Unsere Empfehlung: Der Reiseanbieter Dertour* offeriert zur Weihnachtszeit eine sechstägige Reise nach Hurghada. Teil des Deals sind die Flüge hin und zurück, fünf Übernachtungen im Drei-Sterne-Hotel „Ali Pasha Hotel“ inklusive Frühstück und Nutzung des hoteleigenen Wellnessbereichs. Für das gesamte Angebot bezahlen Urlauber 607 Euro pro Person.