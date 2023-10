In der Nordhälfte sind bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken noch ein paar Schauer unterwegs. Der Wind fegt zunächst auch noch ordentlich an der Küste. In den südlichen Regionen wird es dagegen jetzt schöner und am Oberrhein gibt’s am Dienstag die ersten 25 Grad, am Mittwoch sogar 27 Grad. Im Vergleich zum herbstlichen Treiben der letzten Tage ist der Sommer also regelrecht in Hochform.



